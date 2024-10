OM ‍: Wahi sous le menace d'une énorme sanction

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 25 millions d’euros (hors bonus) cet été, Elye Wahi ne répond absolument pas aux attentes à l’Olympique de Marseille. Les matchs s’enchaînent et l’attaquant marseillais ne montre aucun signe de progression. A ce rythme, le président Pablo Longoria ne tardera pas à réagir sur le marché des transferts.

Pour la deuxième fois cette saison, Roberto De Zerbi a choisi de ne pas titulariser Elye Wahi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’était que remplaçant au coup d’envoi du match contre Angers (1-1) vendredi. Bien après l’exclusion de son concurrent Neal Maupay, l’ancien joueur du Racing Club de Lens est entré en jeu à la 65e minute, pour une nouvelle prestation insuffisante.

Wahi a encore déçu

« La rentrée d’Elye Wahi dans l’attitude, dans ce qu’il dégage… Je suis désolé mais… même dans un match dégueu de l’OM il a réussi à couper le mini léger mieux avec Jonathan Rowe dans l’axe, a commenté le journaliste Walid Acherchour sur le réseau social X. J’ai vu une vraie différence et c’est pas normal. » Ça commence à faire beaucoup pour la recrue toujours bloquée à un seul but, c’était un penalty face à Brest (5-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Son incapacité à se connecter au reste de l’équipe et surtout sa maladresse posent problème, d’où les sifflets déjà entendus au Vélodrome. Heureusement pour lui, Roberto De Zerbi se montre plus compréhensif et lui accorde toujours sa confiance. Pas sûr que la direction fasse preuve de la même patience. Le président Pablo Longoria n’est pas du genre à s’obstiner avec un flop.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

Si nécessaire, l’Espagnol n’hésite pas à limiter les dégâts le plus vite possible. La preuve avec l’attaquant Vitinha, recruté pour 32 millions d’euros (bonus compris) en janvier 2023, puis prêté avec option d’achat au Genoa un an plus tard. Sans progression, Elye Wahi pourrait recevoir la même sanction. Il ne serait pas si étonnant de voir l’Olympique de Marseille le pousser vers la sortie dès cet hiver, avant que sa cote commence à chuter.