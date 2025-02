OM: De Zerbi va claquer la porte, son retour annoncé en Italie ‍!

Dans : OM.

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a ramené le club phocéen à son vrai niveau en Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi laisse parfois entendre que la Ligue 1 ne l'emballe pas et en Italie, on se bouscule pour le faire revenir.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a ramené un peu de sérénité sportive du côté du Vélodrome, puisque le club phocéen et le dauphin du PSG en Ligue 1 et peut raisonnablement penser que le ticket pour la prochaine Ligue des champions est acquis. Cependant, le technicien de 45 ans, qui a un contrat de trois avec l'Olympique de Marseille, ne masque pas le fait qu'il se pose des questions sur son avenir. Personne n'a oublié qu'en novembre, alors que l'OM passait un moment compliqué, De Zerbi avait envisagé de démissionner. « Si je suis le problème, je suis prêt à partir, je rends mon contrat, je pars sans argent, je m'en fous », avait confié le coach marseillais. Et en Italie, quelques clubs ont déjà un œil plus qu'attentif que la suite de la carrière du natif de Brescia comme le confirme Mediaset.

De Zerbi à l'AC Milan après l'OM ?

D'autant que ce week-end, et après le match à Auxerre, Roberto De Zerbi a critiqué l'arbitre français, avant de dire : « Je suis italien et après l'Olympique de Marseille, je n'entraînerai plus jamais en France. » Pour notre confrère transalpin, autant de signaux qui ouvrent la porte à un départ de De Zerbi dès l'été prochain et à un retour en Italie où plusieurs gros clubs l'attendront. « Cet été, plusieurs bancs importants de la Serie A seront disponibles : de l'AC Milan à la Roma, en passant par l'Atalanta.

L'ancien entraîneur de Sassuolo n'a jamais caché son désir de revenir un jour en Italie, mais seulement s'il trouve le bon projet pour lui. Le marché des entraîneurs va repartir quelques mois et il ne serait pas surprenant que De Zerbi soit associé aux grands bancs qui seront disponibles en Serie A », préviennent nos confrères italiens, qui sont persuadés que Roberto De Zerbi n'hésitera pas longtemps si une offre prestigieuse lui arrive d'Italie. Et forcément, les regards se tournent vers l'AC Milan où après Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ne fait déjà plus du tout l'unanimité.