OM ‍: Vitinha vide son casier et lâche sa petite larme

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Indésirable à l'Olympique de Marseille, Vitinha a trouvé une porte de sortie. L'attaquant portugais est sur le point de s'engager avec le Genoa. Il a dit au revoir à ses coéquipiers avec une pointe d'émotion.

L'histoire entre Vitinha et l'OM aura finalement été très courte. Après 43 matchs disputés, l'ancien attaquant du SC Braga a inscrit seulement 6 buts. Un rendement bien trop insuffisant pour les dirigeants marseillais. Mais pourtant, le spécialiste du mercato italien Gianluca Di Marzio affirme que le Genoa a finalisé son accord avec Marseille mais aussi avec le joueur de 23 ans qui devrait s'engager dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec la formation italienne, qui reste sur 7 matchs sans défaite en championnat. L'officialisation sera rendue publique dans la foulée de sa visite médicale, alors qu'il est attendu à Gênes dans la soirée de ce mardi. Vitinha possède également une clause de rachat fixée à 25 millions d'euros, qui permettra au Genoa de le recruter définitivement à la fin de la saison. Selon RMC, le joueur a quitté ses coéquipiers, très ému, ce mardi en disant au revoir à chacun, car son retour semble à l'heure actuelle très peu probable.

Vitinha attendu dans la soirée au Genoa

En plus de Vitinha, le Genoa va s'offrir définitivement Ruslan Malinovskyi, contre 7 millions d'euros. L'ailier ukrainien était prêté chez les Grifone depuis le début de la saison et Marseille a négocié pour boucler les deux dossiers en même temps Grâce à l'actuel 11e de la Serie A, l'OM va récupérer 32 millions d'euros pour les deux joueurs, qui ont tout de même coûté 42 millions d'euros à eux deux. Un investissement perdu pour le club de la cité phocéenne mais qui parvient tout de même à vendre rapidement. Le mercato olympien n'est pas terminé puisque plusieurs départs sont envisageables, et même celui de Jonathan Clauss dans un dossier où l'ambiance se dégrade. Quelques arrivées sont également attendues prochainement à la Commanderie. Pablo Longoria se démène pour sauver la saison de l'OM et fait le grand ménage.