OM ‍: Vitinha victime du buzz Aubameyang, Riolo se fâche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est rassuré dans la semaine en prenant le meilleur sur l'AEK Athènes en Ligue Europa. Vitinha a marqué quelques points aux yeux des observateurs.

Les hommes de Gennaro Gattuso avaient besoin de repartir de l'avant cette semaine lors de la réception de l'AEK en Ligue Europa. Si tout n'a pas été parfait, l'OM a fait le travail et pris par la même occasion la tête de son groupe. En plus de ça, Vitinha aura même retrouvé de la confiance en plantant un but. Cependant, Gattuso ne semble pas pouvoir promettre au Portugais plus de temps de jeu dans la durée, alors que Pierre-Emerick Aubameyang est toujours considéré comme le titulaire en attaque. De quoi frustrer Daniel Riolo, qui pense que l'ancien de Braga mériterait beaucoup plus.

Aubameyang en prend pour son grade

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur l'antenne de RMC, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Et pour lui, l'ancien d'Arsenal ne joue pas à armes égales avec Vitinha. « Aubameyang tient sa place sur son CV... Vitinha, lui on ne lui a pas donné la confiance. La concurrence saine peut se poser. (...) La concurrence n'est pas saine là, Aubameyang joue au statut. Il marque un but et obtient le penalty qui fait basculer la rencontre ! Je vais peut-être faire hurler, mais je pense que la question de la concurrence avec Aubameyang se pose. On est en présence de quelqu’un qui est décevant depuis son arrivée à l’OM, alors que Vitinha, sur le peu que l’on voit, on ne lui a pas accordé la confiance. Personne ne fait passer Vitinha pour un cador, mais on peut se poser la question quand on voit les performances d’Aubameyang. Est-ce que Vitinha, à qui on accorderait plus de confiance, ne mérite pas d’être vu plus souvent ? En récompense de ce qu’il montre quand il est sur le terrain. Il a besoin d’être câliné, mis en confiance pour montrer son niveau. Il court, il fait des passes. Il y en a un à qui on a tout donné et un autre à qui on n'accorde aucune confiance », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui aimerait que le Portugais ait plus de crédit, au contraire d'un Pierre-Emerick Aubameyang qui n'apporte pas ce qu'il devrait.