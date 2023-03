OM : Vitinha n'est pas une arnaque, Marseille a une garantie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'OM devra se débarrasser d'Annecy pour filer en demi-finales de la Coupe de France. Vitinha est annoncé titulaire pour cette rencontre.

Recruté plus de 30 millions cet hiver à Braga, Vitinha s'adapte doucement à sa nouvelle équipe. Il faut dire que le changement est brutal et le jeune Portugais va devoir encore cravacher avant de s'imposer à l'OM. D'ailleurs, Igor Tudor ne brusque pas les choses avec son nouveau joueur, le cantonnant souvent à un rôle de remplaçant. Mais ce mercredi soir, l'entraineur croate devrait bel et bien aligner Vitinha en pointe. La pression sera forte sur les épaules du joueur de 22 ans. Car l'OM compte gagner la Coupe de France mais aussi jouer le podium en cette seconde partie de saison. Et les premiers doutent tombent sur Vitinha. Mais pour son entourage, l'ancien de Braga les dissipera très vite.

Vitinha, pas de craintes à avoir pour l'OM ?

🔴 La composition probable #OMFCA



Blanco

Mbemba Bailly Kolašinac

Clauss Veretout Guendouzi Tavares

Malinovskyi Payet (c)

Vitinha#TeamOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 1, 2023

Lors d'un échange avec L'Equipe, l'entourage de Vitinha indique en effet : « Il trouve le rythme en Ligue 1 très soutenu, il y a moins d'interruptions qu'au Portugal. Il faut aussi assimiler un style Tudor qui ne ressemble pas à celui de Braga. Mais il cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense. (...) Vitinha est très jeune, il est en plein développement. Comme à Braga, il va franchir les étapes, vous verrez qu'il s'accomplira lors des deux prochaines saisons ». Si tout se passe comme prévu, l'OM et ses fans n'ont donc pas à s'inquiéter concernant Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen. A Marseille, à l'instar de PSG, la pression est énorme et les joueurs doivent très vite répondre aux attentes, sous peine de vivre une aventure très compliquée. Ce mercredi, le Vélodrome aura donc un regard attentif à la prestation de Vitinha, venu pour être décisif à l'OM.