OM : Vitinha et le Vélodrome, 32 millions pour un feu d'artifice

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a cassé sa tirelire afin d'offrir à Pablo Longoria le mercato qu'il souhaitait cet hiver pour l'Olympique de Marseille. Et Vitinha symbolise ce retour des ambitions à l'OM.

L’Olympique de Marseille a plus investi financièrement que le Paris Saint-Germain au mercato, et c’est suffisamment rare depuis le rachat du PSG par le Qatar pour être signalé. En dépensant 32 millions d’euros pour recruter Vitinha, l’OM a établi là son record pour un transfert et Pablo Longoria estime que c’est de l’argent bien investi. L’avant-centre de 22 ans va donc devoir assumer ce prix colossal à l’échelle de Marseille, et cela alors que le club phocéen carbure à plein régime cette saison et peut même prétendre rivaliser avec son éternel rival parisien. Si le grand public ne connaissait pas Vitinha, ceux qui suivent le championnat du Portugal sont persuadés que l’ancien joueur de Braga va faire parler la poudre en Ligue 1 et donner du plaisir au Vélodrome. Pour Ricardo Carvalho, qui connaît bien Vitinha et l’OM, puisqu’il a été l’adjoint d’André Villas-Boas à Marseille, Pablo Longoria a fait le bon choix.

Vitinha va devoir justifier les 32 millions payés par l'OM

WELCOME H𝐎𝐌E 🏟🔥 pic.twitter.com/xTZL5crsEr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2023

Loin de craindre un flop gigantesque, à la hauteur des 32 millions d’euros lâchés par l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur est au contraire très confiant. « J'ai vu encore le dernier match contre Nantes (2-0), cette équipe va vite avec le ballon, cherche la profondeur, le système est bien rodé, c'est difficile pour les défenseurs adverses. Vitinha est justement un attaquant puissant, qui va vite et qui aime prendre la profondeur. Et puis, c'est top de jouer au Vélodrome. Quand tu es passionné de foot, l'OM est l'endroit idéal. Beaucoup de Portugais attendent de voir s'il va s'imposer au plus haut niveau. Il va devoir s'adapter à la L1 mais je suis sûr qu'il a la force et la qualité pour réussir », confie, dans le quotidien sportif, Ricardo Carvalho. Des promesses que le jeune avant-centre aura l'occasion de prouver à l'occasion d'un mois de février qui peut faire basculer la saison de l'OM dans une nouvelle dimension.