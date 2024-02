OM ‍: Vitinha acheté 32ME, Longoria a paniqué

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais prêté au Genoa, Vitinha va tenter de se relancer après un an à Marseille, même s'il y a de grandes chances que l'attaquant portugais revienne à l'OM. On en sait plus sur l'incroyable prix payé par Marseille pour le faire venir.

C'est probablement l'un des plus grands mystères de l'histoire récente du club phocéen, Vitinha est depuis le mercato d'hiver 2023 dans le livre des records puisqu'il est devenu le plus gros transfert de l'OM, Pablo Longoria ayant signé un chèque de 32 millions aux dirigeants de Braga pour qu'ils lâchent leur jeune attaquant. Un prix qui a suscité d'abord une attente enthousiaste des supporters, puis très rapidement d'énormes questions sur le vrai niveau de l'avant-centre de 23 ans. Malheureusement pour Vitinha, ses performances n'ont pas changé la donne, et comme un symbole, c'est après un énorme raté face à l'AS Monaco que l'OM a officialisé le prêt avec option d'achat du joueur portugais au Genoa. L'occasion de revenir sur le transfert de Vitinha à l'OM, qui est clairement un panic buy terrible pour Longoria.

L'OM veut un attaquant d'urgence

Car au mercato 2023, l'Olympique de Marseille ne pensait pas du tout au joueur de Braga, mais à Leandro Trossard, qui a donné son accord pour venir. Cependant, alors que tout semblait être bouclé, Arsenal entrait dans la danse et le Belge rejoignait les Gunners. En accord avec Igor Tudor, l'OM décide alors de trouver un vrai numéro 9 et cette fois c'est Terem Moffi qui est proche de signer, Pablo Longoria et Loïc Fery ayant un accord. Sauf que le joueur a lui décidé de rejoindre Nice et ne veut pas aller à Marseille. Face à cette situation, et alors que la fin du mercato d'hiver se profile, l'Olympique de Marseille travaille ensuite sur le dossier Beto (Udinese) et Sardar Azmoun, que l'OL avait également convoités, mais dont le salaire n'était pas aux normes olympiennes.

A new number 9 is in Genoa: Vitinha is rossoblù



🪢🔴🔵🪢 pic.twitter.com/Bo6ULSkf2b — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 1, 2024

Face à cette situation, Javier Ribalta a alors lancé le nom de Vitinha, qui a été validé en interne, même si elle ne faisait pas totalement l'unanimité, notamment concernant sa maturité technique. Cependant, l'heure était venue pour l'OM de faire un choix et il a été très rapidement décidé de faire affaire avec le club portugais. « Le prix important résulte d'un emballement dans les derniers jours du mercato. Alors que Braga mandatait des agents pour sortir Vitinha autour des 15 millions d’euros, pouvant aller jusqu'à 20 avec bonus, la surenchère de Southampton et les relances de l'OM, obligé de trouver un avant-centre avec le départ de Samba Dieng à Lorient, ont fait basculer le montant dans l'irrationnel. Sans même que le super agent Jorge Mendes, à la maison à Braga, n'intervienne dans l'histoire », raconte L'Equipe, qui estime que Pablo Longoria a craqué et cédé à un panic buy pour satisfaire Igor Tudor.