OM : Villas-Boas veut garder Thauvin, le mercato tranchera

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Actuellement blessé, et forfait pour plusieurs semaines, Florian Thauvin n'est pas avec ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille aux Etats-Unis, le Champion du monde étant resté en France pour récupérer au plus vite de son souci musculaire. Mais son nom revient sans cesse lors du mercato, Florian Thauvin étant l'un des joueurs les plus convoités, voire même le plus convoité, du côté de l'OM. Interrogé ce dimanche par L'Equipe sur la situation de Florian Thauvin, Andre Villas-Boas a expliqué qu'il espérait le garder dans son effectif, et que son joueur n'était pas du tout opposé à ce choix. Mais le coach de Marseille a reconnu que les dirigeants devaient vendre encore et que forcément il y aurait des choix à faire, y compris celui de se séparer de Florian Thauvin.

AVB a été clair, ou presque dans cet épineux dossier. « Si j’ai demandé aux dirigeants de ne pas vendre certains joueurs ? J'ai fait des propositions mais à la fin cela va dépendre du marché, je le sais. Pour Thauvin ? En plus des trois que j'ai eus au téléphone lorsque j’ai signé (Mandanda, Payet, Luiz Gustavo), j'ai aussi vu Valère Germain et Florian Thauvin à Monaco avant de venir, on a parlé un peu. Florian est très content de rester. Je l'ai tout le temps dans mon bureau, on parle souvent, c'est une très bonne personne. Il m'a clairement dit ses objectifs », a reconnu le technicien portugais de l'Olympique de Marseille, conscient que l'OM devait impérativement faire rentrer de l'argent dans les caisses, sauf à prendre des risques excessifs face aux exigences de l'UEFA.