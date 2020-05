OM : Villas-Boas va être trahi, Eyraud est innocent

Dans : OM.

Frank McCourt a réussi un véritable tour de force en empêchant André Villas-Boas de quitter son poste.

L’entraineur marseillais avait promis de suivre Andoni Zubizarreta, et le dernier de ce dernier semblait sceller son sort. Au sein d’un OM qui vacille déjà franchement malgré sa belle saison sportive, ce départ aurait pu mettre le feu. Pour le moment, sans prolonger toutefois, le Portugais a décidé de rester et de préparer la saison prochaine. Il aurait été convaincu par le discours des joueurs, qui lui ont clairement prêté allégeance pour faire une belle campagne. Mais attention aux belles paroles, car selon Christophe Dugarry, il n’y a pas que le président ou le propriétaire qui peuvent embobiner tout le monde. Si un Morgan Sanson, un Boubacar Kamara ou un autre cadre reçoit une offre de gala, le champion du monde estime que les promesses vont rapidement disparaitre.

« Tu ne peux savoir. Si ça se trouve, Eyraud va vendre deux-trois joueurs à Villas-Boas dans l’intersaison parce qu’il n’aura pas le choix. Et si les joueurs ne veulent pas partir ? Je ne suis pas sûr que les joueurs… Ils se sont engagés auprès de leur entraîneur, s’ils vont jusque-là, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que les joueurs, s’ils ont une proposition sympa où ils vont doubler ou tripler leur salaire, aillent jusqu’au bout de leur engagement. Au bout d’un moment, chacun va voir midi à sa porte et peut-être que certains contrats seront tellement alléchants… Villas-Boas va être obligé d’avaler deux-trois couleuvres, les choses ne vont pas rester en l’état, ce n’est pas possible pour l’OM que les choses restent en l’état », a livré le consultant de RMC, qui tient tout de même à rappeler que le monde du football est sans pitié, surtout si une offre en or venait à tomber.