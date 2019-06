OM : Villas-Boas avec un mercato au rabais, c'est du gâchis

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes il y a dix jours, l’Olympique de Marseille reste bien en retrait.

Le mercato estival s’annonce pourtant chaud du côté du club phocéen. De multiples départs sont attendus, des arrivées sont espérées en retour… Sauf que pour l’instant, les supporters marseillais n’ont rien à se mettre sous la dent, à part quelques rumeurs. Hormis la vente du jeune Yusuf Sari à Trabzonspor, l’OM sait juste qu’il va perdre ses joueurs en fin de contrat, comme Rolando, Hubocan ou Abdennour. Pour le reste, c’est le calme plat. Pas forcément une bonne nouvelle pour Yoann Riou.

« C’est clair et net, il n’y a plus un rond à Marseille. Donc on ne va pas s’attendre à des miracles au mercato. Que ce soit le public ou nous, les consultants, on ne va pas critiquer éternellement puisque de toute manière on sait qu’il n’y aura pas de gros transferts. La question que je me pose, c’est pourquoi une année comme celle-ci tu prends Villas-Boas, plutôt que de prendre un jeune entraîneur pour cette année de transition ? Là déjà, tu prends AVB qui pèse financièrement. Après, cela va obliger les Marseillais à avoir de la rigueur et de l’imagination au mercato », a expliqué, sur La Chaîne L’Equipe, un journaliste inquiet pour l’OM, alors que le club olympien vient de signer un accord de règlement avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.