OM : Villas-Boas fait une première victime à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il y a tout juste deux semaines, l’Olympique de Marseille officialisait la venue d’André Villas-Boas, lequel a succédé à Rudi Garcia à la tête de l’équipe professionnelle. Un entraîneur aux compétences reconnues, et qui n’a pas posé ses valises en Provence sans un minimum de garanties. Sur le mercato bien évidemment mais plus important encore, sur la composition de son staff technique. Une équipe très large composée d’au moins six personnes dont fait partie Will Coort, entraîneur des gardiens.

Une arrivée qui va provoquer le départ de Stéphane Cassard, comme le confirme Soccer Link en ce milieu de semaine. « Stéphane Cassard est sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. L’ancien gardien Strasbourgeois négocie avec les dirigeants pour se libérer de ses deux dernières années de contrat et récupérer une indemnité. Lui, qui était arrivé en poste à l’OM en 2014 en provenance du staff Valenciennois, va donc quitter le navire olympien prochainement » explique le média concernant celui qui était à Marseille depuis la venue de Marcelo Bielsa, et qui avait notamment tissé un lien très fort avec Steve Mandanda.