OM : Villas-Boas doit prolonger, mission n°1 au mercato

Dans : OM.

En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur de l'OM pourrait prolonger son aventure olympienne. C'est en tout cas la volonté du directeur sportif, Pablo Longoria.

Longtemps évasif sur son avenir, André Villas-Boas avait expliqué début décembre que ses agents étaient entrés en négociation avec l'Olympique de Marseille pour une éventuelle prolongation de contrat. Si aucun accord n'a été trouvé au jour d'aujourd'hui, l'ex-coach du Zenit ne serait pas opposé à poursuivre son aventure dans la cité phocéenne. Très apprécié la saison dernière, le technicien semble plus sous pression aujourd'hui. Une attitude qui lui a valu certaines critiques dernièrement. Pourtant, chez la direction marseillaise, la volonté semble claire : prolonger Villas-Boas, et ce malgré les difficultés financières rencontrées par le club. Interrogé au cours d'un entretien accordé à La Provence, Pablo Longoria a déclaré vouloir poursuivre sa collaboration avec le Portugais.

« Je considère que c'est un grand coach, de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, le bon coach pour le futur du club... L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, ma priorité est de voir comment on peut continuer ensemble » a répondu le directeur sportif de l'OM. Lié avec le club jusqu'à juin prochain, André Villas-Boas fera certainement l'objet de convoitises de la part d'autres formations européennes. Une non-qualification en coupe d'Europe pourrait pousser le Portugais à aller voir ailleurs. Les dirigeants marseillais ont donc tout intérêt à régler le dossier de sa prolongation au plus vite, pour éviter toute mauvaise surprise.