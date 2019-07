OM : Villas-Boas a tranché, Bouna Sarr va tomber de haut

Dans : OM, Mercato.

Actuellement aux Etats-Unis pour l’EA Ligue 1 Games, André Villas-Boas continue d’étudier son effectif.

Au fil des jours et des matchs amicaux, le coach de l’Olympique de Marseille peut identifier les besoins de son équipe sur le marché des transferts. On a notamment entendu le technicien réclamer la signature d’un attaquant, une véritable « urgence » selon le successeur de Rudi Garcia. Mais comme tout entraîneur, Villas-Boas n’oublie pas de faire le tri dans son groupe. Résultat, certains joueurs risquent de ne pas entrer dans ses plans pour la saison à venir. Lesquels ? D’après la chaîne beIN Sports, le Portugais ne serait pas convaincu par les performances de Bouna Sarr (27 ans).

On parle pourtant d’un élément important lors des dernières saisons. Le latéral droit peut même être considéré comme un cadre, lui qui n’a pas l’intention de quitter Marseille. « Ma tête est à l'OM, je suis concentré sur ce que je fais et sur ma préparation, a confié l’ancien Messin après la victoire contre Bordeaux (2-1) en amical la nuit dernière. Je ne me pose pas la question de ce qu'il se passera par la suite. On verra bien, mais ma tête est à 100% à l'OM. » Même s’il refuse d’envisager un départ, Sarr serait convoité par le FC Séville et Brescia.