OM-Villarreal, Di Méco met un gros coup de pression

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ambiance européenne attendue à Marseille pour la venue de Villarreal, même si c'est surtout la suite de la saison de l'OM qui se joue aux yeux d'Eric Di Meco.

L’OM reçoit Villarreal ce jeudi soir pour une belle affiche européenne et une possibilité de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Un joli défi pour la formation de Jean-Louis Gasset qui a retrouvé le sourire ces dernières semaines. Mais cela ne l’empêche pas d’être clairement attendue au tournant par Eric Di Meco. Jamais le dernier pour faire connaître sa grande exigence pour que l’OM retrouve son lustre d’antan, ou au moins un semblant de fierté, l’ancien arrière gauche a fait savoir qu’une contre-performance face aux Espagnols ruinerait la fin de saison du club provençal. Ni plus, ni moins.

𝗦𝗼𝗶𝗿 𝗱'𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 à la maison ✨

Continuons ensemble ! 🔵⚪️#OMVillarreal pic.twitter.com/9PCMzpHh2T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2024

« C’est le tournant de la saison. D'abord parce que ça permet d'arriver en quarts de finale de Ligue Europa et ça sera mi-avril, donc tu surfes pendant un mois dessus. Et imagine si tu te fais sortir par Villarreal, derrière tu enchaînes Rennes à Rennes, le PSG et Lille à Lille. J'ai peur que le résultat d'une élimination ou qualification va générer les résultats de ces trois matchs-là, qui sont pour moi le véritable tournant de la saison, savoir si l'OM a passé un cap », a souligné le consultant de RMC, pour qui ce match européen est plus qu’une simple rencontre supplémentaire du calendrier.

La fin du championnat conditionnée par Villarreal ?

En tout cas, l’attente est grande et c’est également le cas pour un public du Vélodrome qui est toujours aussi présent, mais n’a pas forcément souvent eu la possibilité de s’enflammer ces derniers mois. La pression, Marcelino la sentira aussi puisqu’il est attendu de pied ferme par le public marseillais, qui lui en vaut autant pour son départ en cours de saison après une réunion houleuse, que pour ses propos laissant entendre que l’OM était un club ingérable, même pour son ami Pablo Longoria.