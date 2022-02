OM : Vidal gratuit, Sampaoli sera encore déçu

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Depuis la nomination de l’entraîneur Jorge Sampaoli l’année dernière, Arturo Vidal a régulièrement été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le milieu de l’Inter Milan apparaît encore dans l’actualité du club phocéen, sachant que son contrat devrait expirer cet été. Encore faudrait-il que le Chilien accepte de venir.

Spécialiste du marché des transferts, Pablo Longoria n’est pas du genre à improviser. Le président de l’Olympique de Marseille prépare son recrutement des mois à l’avance, à l’image de la signature officielle du défenseur central Samuel Gigot pour l’été prochain. Ou de la venue annoncée du milieu turc Bartug Elmaz. Autant dire que le dirigeant doit déjà travailler sur d’autres dossiers afin de satisfaire les grandes exigences de Jorge Sampaoli.

Malgré le gros travail de son supérieur, l’entraîneur argentin a toujours estimé que son groupe n’était pas suffisamment fourni pour atteindre les objectifs fixés. Si le président semble notamment attiré par de jeunes talents prometteurs, le technicien, lui, réclame surtout des renforts confirmés et expérimentés. Soit un profil à la Arturo Vidal (34 ans). En effet, le nom du milieu de l’Inter Milan revient régulièrement dans l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas vraiment étonnant puisque l’international chilien a connu Jorge Sampaoli en tant que sélectionneur.

Vidal préfère l'Angleterre

La rumeur persistante fait donc son retour à quelques mois de la fin du contrat du Nerazzurro. Seulement voilà, l’occasion en or risque d’échapper au club phocéen. Rien à voir avec l’option pour une année supplémentaire que détient l’Inter Milan, et qui l’obligerait à payer 4 M€ au joueur en cas de non-activation. Arturo Vidal, mécontent de son temps de jeu, se sait convoité par la Juventus Turin et par Tottenham. Et si l’on en croit La Tercera, le milieu passé par le Bayern Munich et le FC Barcelone a une préférence pour l’Angleterre où il pourrait retrouver le coach Antonio Conte, déjà croisé chez la Vieille Dame. Et où le salaire sera sûrement plus confortable.