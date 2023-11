OM ‍: Veretout revit, Tudor et Marcelino ne le comprenaient pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Solidement installé dans le onze de Gennaro Gattuso, Jordan Veretout se réjouit de la nomination du coach italien. Le milieu de l’Olympique de Marseille retrouve une liberté offensive que ses précédents entraîneurs refusaient de lui accorder.

Aucun joueur de l’Olympique de Marseille ne critiquera ouvertement Marcelino. Mais à travers leurs déclarations, on devine que les Marseillais ne sont pas mécontents du récent changement d’entraîneur. Le groupe avait du mal à assimiler les consignes de l’Espagnol totalement opposées à celles de son prédécesseur Igor Tudor. A l’inverse, les méthodes de Gennaro Gattuso font l’unanimité chez les coéquipiers de Jordan Veretout.

Veretout s'éclate avec Gattuso

« Il nous a apporté un peu de tout, sa grinta, sa rigueur, de la confiance, a énuméré le milieu de terrain auprès de l’AFP. Même si tout n'est pas parfait, on sent qu'il y a une dynamique, un autre état d'esprit. On est sur le bon chemin, il faut continuer à bosser. De toutes façons, on commence à le connaître un peu, on sait qu'il ne nous lâchera pas (rires). » Sur le plan individuel, Jordan Veretout se réjouit tout particulièrement de la nomination de l’Italien. En effet, Gennaro Gattuso l’utilise dans une position plus avancée qui lui permet de participer davantage aux attaques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

« Si ce poste me convient ? Bien sûr ! Mon jeu c'est ça, c'est d'être plus haut sur le terrain, me projeter vers l'avant, accompagner les actions, a validé l’ancien joueur de la Roma. Depuis que je suis à Marseille, on me donnait un autre rôle. Je ne critique pas, j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé. Mais c'est sûr que mon jeu est basé sur la projection, la dernière passe, marquer des buts. Le coach me connaît d'Italie, il sait où me mettre. En jouant comme ça, je suis amené à être dans la surface, à avoir des ballons de but. Ensuite, il faut faire le geste juste, le tir, la passe. Depuis deux ou trois matchs, ça revient un peu, je n'ai pas tout perdu (sourire). » Avec Gennaro Gattuso, Jordan Veretout compte déjà deux buts et une passe décisive.