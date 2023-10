La Lazio coule, Igor Tudor contacté en urgence

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois maintenant, Igor Tudor décidait de quitter l'OM. Le Croate est depuis à la recherche d'un nouveau projet.

L'OM n'est pas un club très simple à entrainer. La pression y est grande et les attentes XXL. Igor Tudor aura plutôt bien géré son passage sur la Canebière. Cependant, l'ancien de l'Hellas Vérone a eu du mal avec les problèmes en interne et les attaques de toute part. Il a donc décidé de plier bagages cet été malgré un jeu attrayant pour les fans et observateurs du club marseillais. Libre de tout contrat, Igor Tudor est à l'écoute des offres éventuelles. Et il a encore la cote en Serie A. La Lazio est notamment intéressée par son profil.

Tudor, une très belle porte s'ouvre en Italie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S.S. Lazio (@official_sslazio)

Selon les informations de Marco Conterio, le club romain a coché le nom d'Igor Tudor si les choses venaient à se gâter encore plus avec Maurizio Sarri. Il faut dire que la Lazio a totalement raté son début de saison en Serie A et pointe à une très décevante 16e place après 7 journées disputées. Si l'ancien de Chelsea était débarqué dans les prochains jours, le journaliste annonce que Claudio Lotito aime la possibilité de faire venir Igor Tudor. D'ailleurs, il n'a pas échappé à la presse que le Croate était présent à San Siro lors du choc entre l'AC Milan et la Lazio samedi dernier. Ce mercredi soir, les Romains se déplacent sur la pelouse du Celtic en Ligue des champions. Plus le droit à l'erreur donc pour Maurizio Sarri. S'il signait à Rome, Tudor retrouverait notamment Matteo Guendouzi, qu'il avait entrainé lors de son passage à l'OM.