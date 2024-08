OM ‍: Veretout refuse un pont d’or et le regrette

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placé dans le loft de l’OM dès la signature de Roberto De Zerbi, Jordan Veretout n’a toujours pas trouvé de point de chute. Un constat inquiétant pour le club phocéen à dix jours de la fin du mercato estival.

Au contraire de Pau Lopez, qui a compris qu’on ne voulait plus de lui et qui a accepté la proposition de Gérone, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot sont toujours dans le loft de l’Olympique de Marseille. Les trois joueurs ont pourtant fait l’objet de sollicitations depuis le début de l’été et c’est encore le cas pour certains d’entre eux. Par exemple, Jordan Veretout a reçu une grosse offre en provenance du Qatar il y a quelques semaines. Le club d’Al-Duhail avait trouvé un accord avec l’OM pour un transfert estimé à environ 12 ME et proposait à l’ancien Romain un salaire imposant. Pas emballé par cette destination, l’international français a rejeté la proposition… ce qu’il regrette désormais, comme nous l’apprend le compte insider La Minute OM.

« D’après plusieurs échos, Jordan Veretout regrette d’avoir refusé l’offre d’Al Duhail… Aujourd’hui, l’OM n’a aucune offre sous la main le concernant. Ce refus a été contre-productif aussi bien pour le joueur que pour l’OM. Le club est donc légitime à durcir le ton avec ses lofteurs… » a publié le compte insider sur X. A dix jours de la fin du mercato, il devient urgent pour l’Olympique de Marseille de trouver une porte de sortie à Jordan Veretout, ce dernier faisant partie du top 3 des plus gros salaires du club. Mais maintenant que l’offre d’Al-Duhail ne tient plus, difficile pour Jordan Veretout de trouver un point de chute.

Un constat similaire est dressé en interne pour Chancel Mbemba et Samuel Gigot, lesquels ont également eu des offres en provenance du Golfe, que ce soit du Qatar ou de l’Arabie Saoudite. En ce qui concerne le défenseur congolais, Rennes est intéressé mais aimerait le récupérer libre, ce dont ne veut pas entendre parler Pablo Longoria, lequel attend au moins 5 ME pour l'ancien joueur du FC Porto. Un dénouement positif est toujours espéré en interne pour ces trois indésirables, mais le temps presse et les dirigeants de l’OM perdent patience.