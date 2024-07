OM ‍: Veretout déchire l’offre en or massif du Qatar

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un accord entre l’OM et Al-Duhail, Jordan Veretout a finalement peu de chances de signer au Qatar lors de ce mercato estival. Le milieu de terrain marseillais a refusé cette destination.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille est en discussions avec l’état-major du club qatari d’Al-Duhail pour le transfert de Jordan Veretout. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain de 31 ans suscite l’intérêt de Christophe Galtier, à la recherche d’un joueur de ce profil à Al-Duhail. Les discussions ont rapidement débouché sur un accord entre l’OM et le club qatari et ce mercredi, un deal à hauteur de 12 millions d’euros était annoncé. Une belle affaire pour le club olympien, qui s’apprêtait à récupérer la somme investie il y a deux ans sur Jordan Veretout en se débarrassant d’un joueur à gros salaire.

Mais le plan de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia se complique car selon les informations du compte @TeamOM_Officiel, Jordan Veretout a tout simplement refusé la proposition du club qatari. A seulement 31 ans, l’international français n’a pas l’intention de partir en pré-retraite dans un championnat mineur et veut toujours jouer à un niveau compétitif. La preuve d’une mentalité exemplaire, mais ce refus ne va sans doute pas faire les affaires de l’Olympique de Marseille, qui vient d’officialiser la signature d’Ismaël Koné à ce poste de milieu relayeur et qui voyait d’un bon oeil le départ de Jordan Veretout et de son imposant salaire.

La question est maintenant de savoir si l’ancien Nantais va poursuivre sa carrière à Marseille, ou si des clubs de championnats plus huppés s’intéresseront à lui dans les mois à venir. Al-Duhail de son côté a visiblement tourné la page et avance sur « d’autres pistes » selon le compte insider marseillais. Ces derniers jours, le nom de Benjamin André (Lille) avait été évoqué en cas de refus de Jordan Veretout pour le club entraîné par Christophe Galtier, lequel a visiblement la volonté de piocher dans le championnat de France pour renforcer son effectif.