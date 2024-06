OM ‍: Veretout au Qatar, l'offre qui change tout ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Présent à l'Olympique de Marseille depuis 2022, Jordan Veretout s'est imposé comme l'un des patrons du milieu de terrain. Mais suite à la dernière saison décevante, des envies de départ commencent à germer dans sa tête. Un club qatari s'est positionné sur le dossier.

Après avoir brillé en Serie A, du côté de la Fiorentina puis à l'AS Rome, sous les ordres de José Mourinho, Jordan Veretout est retourné en France, à l'OM, avec le statut de joueur international confirmé (6 sélections). Le milieu de terrain a oscillé entre les bonnes performances et les déceptions. Notamment à l'issue de cette saison 2023/2024, où Marseille a raté une qualification pour une Coupe d'Europe. Le joueur de 31 ans ne possède plus qu'un an de contrat au sein du club de la cité phocéenne, qui aimerait clairement relancer son projet. Un départ de Veretout n'est donc pas à exclure. Et d'après les informations de Fabrice Hawkins, le natif d'Ancenis a tapé dans l'œil d'Al-Duhail, le club dirigé par Christophe Galtier.

Le Qatar veut Veretout, Galtier joue les médiateurs

🚨 Excl : Al-Duhail prépare une offre pour Jordan Veretout



🔹Le milieu de l’OM a déjà discuté avec Christophe Galtier l’entraîneur du club🇶🇦

➡️Veretout est ouvert à un départ



🔹 L’autre piste d’Al-Duhail mène au joueur de Lille Benjamin André pic.twitter.com/C6RvAk5IV3 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 20, 2024

Le journaliste de RMC Sport indique que Jordan Veretout s'est déjà entretenu avec l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Champion du Qatar en 2023, Al-Duhail a terminé seulement à la sixième place du championnat cette saison. Le club basé à Doha veut recruter le joueur formé au FC Nantes, qui ne serait pas contre l'idée de quitter l'OM. Si le dossier traîne trop longtemps, Al-Duhail se penchera sur un autre pensionnaire de la Ligue 1, en la personne de Benjamin André, le capitaine du LOSC. Les Doges vont certainement vouloir conserver leur taulier mais la force d'attraction financière du Qatar pourrait avoir le dernier mot. Jordan Veretout reste toutefois la piste principale d'Al-Duhail. En attendant l'officialisation de Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs marseillais sont courtisés sur le mercato, comme Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Iliman Ndiaye. Mais un tel départ, alors que Veretout est vu comme un cadre y compris par RDZ, serait un énorme coup dur malgré la rentrée d'argent correspondante, estimée à 12 à 15 millions d'euros tout de même.