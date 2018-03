OM : Valentin Rongier, c'est la classe, l'aveu de l'OM en vue du mercato

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

L’été promet d’être difficile pour le FC Nantes, qui devrait conserver Claudio Ranieri, non retenu pour être sélectionneur de l’Italie, mais se prépare à perdre plusieurs cadres.

Léo Dubois a d’ores et déjà signé pour l’Olympique Lyonnais, mais Marseille rode également. C’est le cas pour Valentin Rongier, milieu de terrain précieux et précis qui s’est encore montré à son avantage ce dimanche au Vélodrome, et ce malgré le jeu plutôt rugueux et défensif de son équipe. Résultat, les performances du natif de Mâcon, en plein force de l’âge à 23 ans, ont tapé dans l’œil des recrutement de l’OM et Andoni Zubizarreta a joué franc jeu dans un entretien à SFR Sport.

« C’est un très bon joueur. Il le montre. Ce n’est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il est dans un grand club comme Nantes. Il faut le respecter. C’est le type de joueur qui comprend le jeu. Il joue vite, il anticipe. J’ai lu une interview qu’il avait accordée à l’Equipe. Il expliquait ce qu’il aime dans le jeu. Avoir des joueurs comme lui qui aime le football, c’est toujours intéressant », a livré le directeur sportif de l’OM, qui devrait tenter sa chance à son sujet cet été, et aurait déjà retour positif de la part du clan du milieu de terrain nantais.