OM : Vaincre ou mourir, Sampaoli est cash

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a pris trois points en trois matchs, et désormais le club phocéen doit passer la vitesse supérieure. Jorge Sampaoli ne se cache pas, battre la Lazio est impératif.

La deuxième partie de la phase de poules de l’Europa League débute jeudi pour l’Olympique de Marseille, et durant les trois rencontres qu’il reste à jouer il faudra bien que la formation de Jorge Sampaoli gagne un ou des matches. Car avec trois scores de parité en autant de matchs, l’OM a préservé ses chances, mais ne s’est pas non plus mis en position de force. Et l’entraîneur marseillais a clairement assumé le fait que jeudi soir, face à la Lazio Rome, il faudra impérativement gagner sous peine de probablement en finir avec l’Europa League cet hiver. Face à un club qu’il a failli entraîner il y a quelques saisons, Jorge Sampaoli estime que son équipe doit être au top, car la Lazio ne fera pas le voyage jusqu’au Vélodrome pour servir de faire valoir.

L'OM doit se méfier de la Lazio

Face à la presse, l’entraîneur argentin de l’OM a rappelé l’importance de ce choc. « C'est un match encore plus vital que celui contre Galatasaray, car maintenant on est bien avancé dans le groupe. Ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Jeudi ça sera un match difficile comme à l'aller à Rome. On a besoin de gagner pour rester en course dans la compétition. Pour moi la Lazio Rome est l'adversaire le plus difficile du groupe. Demain il ne faudra pas être pris par la peur ou être trop anxieux, car ils peuvent nous faire mal sur les transitions. Cela sera un match stratégique et tactique. On ne doit pas être stressé à l'idée de jouer notre jeu, surtout face à une équipe comme la Lazio est qui très homogène », a prévenu Jorge Sampaoli, et cela même si à priori l’équipe italienne évoluera au Vélodrome sans sa star, Ciro Immobile.