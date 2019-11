OM : Urgence absolue sur ce dossier bouillant du mercato

Dans : OM.

Depuis cet été, la signature du premier contrat professionnel du prometteur latéral gauche Niels Nkounkou est évoquée à l’Olympique de Marseille. Mais le dossier n’a pas encore été définitivement bouclé par Andoni Zubizarreta…

Et pour cause, l’OM est divisé à ce sujet puisque l’entraîneur André Villas-Boas a encore répété la semaine dernière que Niels Nkounkou n’était pas prêt pour évoluer en Ligue 1 en raison de ses carences tactiques. C’est sans doute pour cela que la direction n’enclenche pas la seconde pour lui faire signer son contrat professionnel. Mais c’est assurément une erreur selon David Le Frapper, ex-entraîneur de la réserve marseillaise, qui connaît parfaitement le joueur et qui est certain que ce dernier explosera ailleurs si l’Olympique de Marseille ne le conserve pas.

« Le potentiel, il l'a. Il est puissant, il a un bon pied gauche, ça va vite. Il a tout pour jouer au-dessus. Son problème, c'est qu'il est un peu instable là-haut (sic). Il a parfois des moments de déconcentration qui sont préjudiciables. Mais moi je pars du principe que c'est peut-être aussi parce qu'il s'ennuie. C'est un gamin qui est capable de faire de très bonnes choses. De toute manière, s'il ne les fera pas à l'OM, il les fera ailleurs, ce n'est pas un souci. Mais c'est dommage aujourd'hui de ne pas accélérer sur son dossier, car il y a du monde... beaucoup de gens m'appellent pour savoir comment il est, pas au niveau technique, mais au niveau de l'homme, ils veulent juste savoir s'il est sérieux. C'est un vrai bon joueur, donc à un moment donné il faut le valider » a prévenu sur Le Phocéen l’ancien entraîneur de la réserve olympienne, convaincu par le potentiel de Niels Nkounkou. Reste à voir si Andoni Zubizarreta partage cet avis au sujet du potentiel du joueur…