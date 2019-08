OM : Une vente colossale dans les 24h à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le mercato anglais fermera officiellement ses portes dans un peu plus de 24 heures (jeudi à 18 heures) et forcément, cela risque de partir dans tous les sens Outre-Manche. Comme chaque été, de grosses sommes vont être dépensées dans les ultimes heures du mercato, ce dont profitent généralement les clubs français à l’image de Marseille l’an passé avec André-Franck Zambo-Anguissa, vendu 30 ME à Fulham. Cet été, c’est pour Morgan Sanson que nos voisins anglais pourraient bien craquer dans le money-time, comme l’explique La Provence dans son édition du jour.

« Morgan Sanson a récemment confié son souhait de rester, séduit par André Villas-Boas et ses idées. Seulement voilà, deux écuries anglaises continuent de se pencher sérieusement sur son cas. Si West Ham semble désormais hors-jeu, Crystal Palace et surtout Everton n’auraient pas dit leur dernier mot, selon nos informations. Sanson, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2022, ne serait pas insensible aux projets présentés par ses courtisans » indique le média, qui précise par ailleurs que Naples est également sur les rangs, et pourrait étudier le dossier si Sanson est toujours Marseillais à l’issue du mercato anglais. Pour rappel, en début de mercato, Jacques-Henri Eyraud espérait plus de 30 ME de la vente de l’ancien Montpelliérain.