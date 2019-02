OM : Une vente à 20 ME ? Les dirigeants invités à changer d'avis

Dans : OM, Mercato.

Elément clé de la bonne deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille jusqu’à présent, Maxime Lopez se fait sa place au sein du 11 de départ malgré une concurrence de premier plan.

Le milieu de terrain fait valoir ses qualités de joueur qui aime donner des solutions et en trouver, avec un jeu où il multiplie les passes courtes pour faire courir l’adversaire. Des qualités qui font indéniablement penser au jeu pratiqué dans le championnat espagnol, et expliquent donc pourquoi certains clubs de l’autre côté des Pyrénées ont un œil sur lui. Au point de concrétiser tout cela l’été prochain ? C’est possible selon Jacques Bayle, ancien adjoint de Rolland Courbis et suiveur de l’actualité marseillaise pour Le Phocéen.

« Maxime Lopez cet été en Liga ? Je ne sais pas. Il y aura des offres au prochain mercato pour lui, c’est une certitude. Est-ce-que l’OM va être intéressé ? Peut-être que oui. Néanmoins, il faudra aligner entre 20 et 22 ME pour Maxime Lopez. A ce prix-là, je ne sais même pas si je le vendrais car il est vraiment bon. Et puis retrouver quelqu’un de son niveau à ce prix, cela va être difficile. Mais moi cela me fait vraiment plaisir pour Lopez car il a eu une période difficile et il revient en forme. Il joue assez bas, mais il a les qualités pour se projeter, il n’y a quasiment aucun déchet dans son jeu », a souligné le technicien, persuadé que Maxime Lopez ne sera pas si remplaçable que cela. Une idée qui peut faire son chemin, le milieu de terrain développant un jeu assez rare, et donc précieux, pour la Ligue 1.