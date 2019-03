OM : Eyraud supplié de foncer sur ce joueur à 0 euro, c'est urgent

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Le Havre.

Cet été, le mercato sera très animé du côté de l’Olympique de Marseille. La preuve, Jacques-Henri Eyraud a confié dans les colonnes du Dauphiné qu’il y aura des départs au mois de juin prochain. Notamment dans le secteur défensif, où plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat comme Rolando, Hubocan ou encore Abdennour, qui va retourner à Valence. L’avenir de l’OM à ce poste est évidemment représenté par Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, mais il va bien falloir recruter un défenseur central, sous peine d’être juste avec le seul Adil Rami comme remplaçant.

Libre dans six mois, Harold Moukoudi du Havre représente une opportunité qu’il ne faut pas laisser filer selon Le Phocéen. « Alors, pourquoi l'OM ? La raison est simple, et il n'y en a pas qu'une. Déjà, l'affaire est bonne, avec un gros espoir à un poste recherché sans aucune indemnité de transfert à payer. L'OM comptant dans son effectif de nombreux trentenaires avec de gros salaires et aucune perspective de plus-values, un peu de sang frais ne serait pas négligeable. Ensuite, la perspective de perdre plusieurs centraux en juin comme Abdennour, Rolando, Hubocan, Sertic, voire Rami, va pousser les dirigeants à chercher de ce côté-là pour trouver une alternative à la paire titulaire Kamara - Caleta-Car. Enfin, et c'est le plus important, Harold Moukoudi est un vrai joueur d'avenir. L'exact profil de ces jeunes centraux français partis ces dernières saisons à Dortmund ou dans les deux clubs de Red Bull et aujourd'hui inaccessibles pour la plupart des clubs de Ligue 1 » expliquent nos confrères. Il faudra en revanche faire vite pour l’OM, car le Stade Rennais a déjà bien avancé ses pions dans ce dossier.