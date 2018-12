OM : Une taupe le confie, les joueurs ne lâchent pas Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille sera au repos ce dimanche, et cela ne fera pas de mal à une équipe qui sort d'une très mauvaise semaine avec en point d'orgue la déroute au Vélodrome contre Limassol. La prestation de l'OM contre le club chypriote, qui arrivait après des matches ratés contre Reims et Nantes, a laissé planer des doutes sur l'état d'esprit de certains joueurs marseillais alors que Rudi Garcia a été pris pour cible par des supporters. Mais, La Provence affirme que le vestiaire de l'Olympique de Marseille est solidaire de son entraîneur et n'a pas décidé de le lâcher comme certains le supposaient.

« Payet et ses partenaires demeurent insensibles et s’enfoncent un peu plus dans cette crise, de confiance et de résultats. Certaines prestations suscitent des interrogations sur l’implication des Olympiens et leur envie de soutenir Garcia. Payet y a coupé court, jeudi. "Il n’y a aucun débat là-dessus", a insisté le capitaine. Une déclaration qui n’a rien d’un élément de langage et n’est pas seulement destinée à éteindre le début d’incendie. Elle traduit l’état d’esprit actuel du vestiaire. Selon plusieurs sources concordantes, celui-ci le soutient toujours », affirme le quotidien régional, qui rappelle que Rudi Garcia peut aussi compter sur le soutien ferme de Jacques-Henri Eyraud, ce dernier étant conscient que son destin est un peu lié aussi à celui du coach qu'il a nommé sur le banc de l'Olympique de Marseille.