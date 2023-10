OM ‍: Une stat déjà terrible contre Gattuso

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gennaro Gattuso affrontait son compatriote Francesco Farioli à l'occasion du match entre Nice et l'OM. Le technicien italien de Marseille a perdu son duel, et ses débuts sur le banc du club phocéen sont ratés.

L’embellie vue contre Le Havre juste avant la trêve a été mise à mal par ce déplacement de l’OM à Nice, puisque le club de Pablo Longoria compte désormais 7 points de retard sur le Gym et pointe à la 7e place de la Ligue 1 avant les autres matchs de cette neuvième journée de Championnat. Au même stade de la saison, l’Olympique de Marseille version Igor Tudor comptait il y a un an 11 points de plus, l'OM ayant connu un énorme début de saison, ce qui n'est pas le cas cette année. Comme le précise Opta, « Gennaro Gattuso est le 1er entraîneur à connaître 2 défaites sur ses 3 premiers matches de Ligue 1 avec Marseille depuis Eric Gerets en octobre 2007 (même bilan que l’Italien, 1 victoire et 2 revers). » Même si l'ancienne star de l'AC Milan a les faveurs du public, il va tout de même falloir rapidement rectifier le tir sous peine d'agacer tout le monde. Et cela passe par une victoire dimanche prochain contre l'OL au Vélodrome/