OM ‍: Une soirée de folie, Gattuso attendu au tournant

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La crise quasiment extra-sportive a eu tendance à faire oublier l’essentiel : l’OM ne gagne plus. L’élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions a fait des ravages et a indirectement provoqué le départ de Marcelino. Un changement d’entraineur qui n’a pas arrangé la situation sportive. L’OM n’a plus gagné depuis le 26 août, et la chute commence à se voir sérieusement en championnat. En Coupe d’Europe, le nul encourageant sur le terrain de l’Ajax Amsterdam doit se confirmer ce jeudi soir avec la réception de Brighton. Gennaro Gattuso avait encore quelques excuses en stock lors de la défaite à Monaco (3-2), mais ce ne sera plus le cas au Vélodrome, et dans une Coupe d’Europe où l’OM a envie de briller au sein d’une poule relevée. Pour Ludovic Ferro, journaliste à La Provence et suiveur donc du club marseillais, il va falloir de la folie et une victoire pour relancer la saison de l’OM.

Les ingrédients pour un grand match sont là

« Si l’OM est loin de la C1 (le club n’y a d’ailleurs plus gagné dans un Vélodrome avec public depuis l’hiver 2012), il peut se rapprocher contre Brighton des soirées européennes de folie dont son stade a aussi le secret. Tous les ingrédients sont là : un adversaire prestigieux, un nouvel entraîneur charismatique, des joueurs de qualité qui n’en ont pas encore beaucoup montré et sont revanchards, une enceinte pleine… Pour y parvenir, il n’y a pas 36 solutions : "Faire un match parfait", selon Gennaro Gattuso ».