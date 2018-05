OM : Une précision super décevante sur Balotelli à l'OM

Dans : OM, Mercato, Serie A, Premier League.

Depuis quelques jours, l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Mario Balotelli est évoqué un peu partout, un accord entre l'attaquant italien de l'OGC Nice et l'OM étant même déjà trouvé selon différentes sources. Mais ce samedi, Tancredi Palmeri, le journaliste transalpin qui a été le premier à parler de cette possibilité de voir Super Mario à Marseille, précise que si Balotelli est proche de l'OM c'est que pour l'instant aucune autre proposition n'est arrivée dans les mains de Mino Raiola, Mario Balotelli étant lui plus tenté par la Premier League que par l'Olympique de Marseille.

« Il y a un accord de principe entre le joueur et Marseille. Raiola, cependant, veut attendre la réunion avec l'équipe nationale pour voir si quelque chose bouge. C'est difficile d'imaginer qu'il puisse aller en Italie. L'inter Milan, le Milan AC et la Juventus ne le veulent pas. Rome et Naples sont dans des situations diverses. La Fiorentina le prendrait immédiatement, mais pas à ces tarifs. Le garçon voudrait la Premier League, mais pour le moment l'unique offre concrète, c'est Marseille », précise le journaliste italien, histoire de signaler que l'on ne se bouscule pas pour faire signer l'attaquant du Gym et que si une offre plus grosse arrive pour Mario Balotelli, alors ce dernier prendra la tangente.