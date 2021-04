OM : Une pépite et une star ciblées, Longoria s'active !

Dans : OM.

Devant la presse mercredi, Pablo Longoria a dévoilé la stratégie de l’Olympique de Marseille dans l’optique du mercato estival.

« Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs » a confié le président de l’OM, qui souhaite trouver le bon équilibre au sein de son effectif pour la saison prochaine. Très actif, Pablo Longoria est déjà au travail et selon L’Equipe, deux joueurs aux profils diamétralement opposés sont d’ores et déjà dans le viseur de l’Olympique de Marseille au mercato. Le quotidien national confirme dans un premier temps la piste de Thiago Almada (20 ans), petite star du Velez Sarsfield. Sa clause libératoire est fixée à 25 ME mais de toute évidence, il sera possible de négocier un transfert pour une somme inférieure.

La piste Arturo Vidal confirmée ?

Le quotidien nous apprend par ailleurs que l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli est bel et bien intéressé par Arturo Vidal, loin d’être un titulaire indiscutable sous les ordres d’Antonio Conte à l’Inter Milan. Du haut de ses 33 ans, l’international chilien est un joueur d’expérience, habitué aux joutes des grandes compétitions. Il dispose par ailleurs d’un salaire colossal qu’il devra impérativement réduire s’il veut retrouver son ancien entraîneur Jorge Sampaoli, avec qui il a gagné la Copa America en 2015 avec le Chili. En attendant de voir si ces deux pistes ont des chances de se concrétiser, elles permettent d’illustrer la stratégie de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Pablo Longoria aime recruter des pépites à fort potentiel, comme il l’a fait avec Pol Lirola et Luis Henrique. Mais le président de l’OM a conscience qu’à Marseille plus qu’ailleurs, des tauliers avec une bonne dose d’expérience sont aussi nécessaires.