OM : Une grosse surprise brésilienne proche de Marseille

Toujours en attente de sa première recrue du mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes à travers le monde avec l'objectif de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli au plus vite.

Le temps commence à presser du côté du club phocéen. Alors que la reprise de l’entraînement aura lieu mercredi prochain, aucune recrue n’est pour l’instant arrivée au sein du Vélodrome… La seule nouvelle tête de la rentrée sera donc Samuel Gigot, le défenseur central français de Moscou, recruté en janvier dernier pour la saison à venir. Pour le reste, Pablo Longoria n’a pas encore touché au but. Ce qui ne saurait tarder, vu que l’OM a récemment reçu le feu vert de la DNCG pour sortir les millions d’euros. Quoi qu’il en soit, le président espagnol planche sur plusieurs dossiers à la fois, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Concernant le poste de milieu offensif, une nouvelle rumeur est sortie ces dernières heures. En effet, selon les informations de Mauro Cezar, Marseille a coché le nom de Claudinho. « São Paulo a consulté le clan Claudinho du Zenit, mais il a déjà jeté l'éponge. L'ancien joueur de Bragantino ne reviendra pas dans le football brésilien maintenant. Il serait dans le viseur de la Roma et de l'Olympique de Marseille », explique le journaliste d’UOL sur son compte Twitter.

Claudinho, une alléchante piste pour l’OM

Une information à prendre au sérieux, sachant que l’OM est potentiellement à la recherche d’un nouveau numéro 10 pour épauler Dimitri Payet, mais surtout pour compenser le retour de prêt d’Amine Harit. Si ce dernier venait à ne pas revenir sur le Vieux Port, faute d’accord avec son club de Schalke 04, Longoria pourrait donc foncer sur le milieu du Zenit. Acheté 12 millions d’euros du côté de Bragantino en 2021, le joueur de 25 ans sort d’une saison pleine avec dix buts et cinq passes décisives en 31 matchs. Passé par de nombreux clubs au Brésil, Claudinho pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge à Marseille. Reste à savoir si l’OM aura la puissance financière pour avoir gain de cause dans ce dossier, sachant que le club de Saint-Pétersbourg va demander plus de 20 ME pour lâcher un joueur sous contrat jusqu’en 2026.