OM : Une grosse boulette de Garcia au mercato révélée

Dans : OM, Mercato.

Auteur d’une première partie de saison décevante, l’Olympique de Marseille paye notamment ses mauvais choix sur le marché des transferts.

Sans parler du dossier de l’attaquant, le club phocéen a misé sur Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic, trois recrues qui n’ont pas répondu aux attentes jusqu’à la trêve. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la colère des supporters, qui ne risquent pas de calmer le jeu après l’information publiée par France Football. A en croire l’hebdomadaire, Rudi Garcia aurait refusé la signature de Jadon Sancho à l’été 2017. A ce moment, le prodige anglais, en manque de temps de jeu à Manchester City, souhaitait prendre son envol ailleurs.

Rien de très intéressant pour l'entraîneur olympien qui aurait privilégié le profil de Lucas Ocampos. Résultat, le Borussia Dortmund en avait profité pour conclure son transfert à environ 8 millions d’euros. Un an et demi plus tard, on peut dire que l’actuel leader de Bundesliga ne regrette pas son investissement ! Jadon Sancho, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en championnat, est devenu l’un des talents les plus prometteurs en Europe. Manchester City n’a pas fini de s’en mordre les doigts, tout comme l’OM…