OM : 25 supporters interpellés à la Commanderie

Dans : OM.

Après le coup de force de supporters mécontents de l'OM, les forces de l'ordre sont intervenues afin de ramener le calme.

Face à des fans de l'Olympique de Marseille, énervés, et sous une pluie de fumigènes, les CRS sont intervenus ce samedi après-midi afin de d'abord sécuriser le centre d'entraînement de l'OM, puis ramener le calme. Mais cela n'a pas été sans mal, certains supporters phocéens étant prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Mais force est restée à la loi et la préfecture de Bouches-du-Rhône annonce avoir procédé à l'interpellation de 25 supporters présents lors de ces événements. Selon certaines sources, un joueur marseillais aurait été frappé, et une partie des bâtiments aurait été mise à sac.