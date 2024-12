OM ‍: Une bagarre éclate, Benatia se jette sur Todibo

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la demande de son entraîneur Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille va tenter de renforcer sa charnière centrale. Le futur directeur sportif Medhi Benatia pourrait s’intéresser au Français Jean-Clair Todibo, dans une situation délicate à West Ham.

On connaît la priorité de Roberto De Zerbi. Pour le mercato hivernal, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a réclamé trois renforts pour son secteur défensif. L’Italien souhaite les arrivées d’un latéral droit et de deux défenseurs centraux, un gaucher et un droitier qui pourrait bien venir d’Angleterre. En effet, l’insider Marwan Belkacem laisse entendre que le conseiller sportif Medhi Benatia pourrait contacter Jean-Clair Todibo. Il est vrai que le Français se retrouve dans une situation inconfortable à West Ham.

Pas impossible qu'un certain MB lui passe un coup de fil cet hiver tiens. https://t.co/874JaMpo2X — MB. 𓂆 (@MarwanBelkacem) December 6, 2024

Après des débuts timides, l’ancien joueur du FC Barcelone commençait à s’imposer chez les Hammers. Mais sa performance décevante contre Arsenal (défaite 2-5) samedi dernier a peut-être marqué un tournant. Le Daily Mail révélait une altercation physique à la mi-temps entre Jean-Clair Todibo et son coach Julen Lopetegui. Trois jours plus tard, le Guyanais n’a pas disputé le match perdu à Leicester (3-1). On pouvait penser à une sanction étant donné que le manager espagnol n’a pas démenti l’altercation. « Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Toujours, a-t-il réagi vendredi. Il ne s'est rien passé d'important. »

Todibo a intérêt à patienter

Mais L’Equipe évoque plutôt une gêne à l’adducteur qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’année civile. La situation ressemble tout de même à une ouverture pour les courtisans de Jean-Clair Todibo. Et pourquoi pas l’Olympique de Marseille ? Longtemps performant à Nice, le défenseur central aurait l’opportunité de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien. Mais pour le moment, l’international français, qui s’est éloigné des plans du sélectionneur Didier Deschamps, a tout intérêt à ne pas se précipiter. Son coach Julen Lopetegui ne fait pas l’unanimité et pourrait prendre la porte dans les prochaines semaines.