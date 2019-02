OM : Une arrivée surprise au mercato, le club s'active

Dans : OM, Mercato.

Plutôt en quête d’un arrière gauche pour l’avenir, l’Olympique de Marseille a déjà montré par le passé que les dirigeants n’hésitaient pas à « faire un coup » sur le marché des transferts si une bonne occasion se présentait.

C’est le cas avec Kenny Lala, qui brille avec Strasbourg et prépare déjà son départ pour cet été. Si le club alsacien pourrait être exigeant financièrement, la possibilité de recruter un joueur promis à un bel avenir intéresse de près l’OM, comme l’a révélé TF1 dimanche dernier. Une information confirmée par Romain Canuti, le journaliste du Phocéen pour qui l’OM a très possiblement passé la première dans ce dossier, sans aller plus loin aussi tôt dans la saison.

« C'est probablement une simple prise de contact. Généralement cela ne se fait pas directement, mais plutôt par un agent mandaté par le club, qui contacte l'agent du joueur en demandant si un transfert à l'OM était possible. Ça reste loin d'un intérêt concret », a livré le journaliste, pour qui les dirigeants provençaux ont en tout cas bien effectué un premier mouvement pour se rapprocher du clan de Kenny Lala et sonder son entourage sur un possible transfert à l’OM. Un choix compréhensible quand on voit la saison du Strasbourgeois, même si Marseille possède déjà deux arrières droits sous contrat avec Sakai et Sarr.