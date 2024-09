OM ‍: Un transfert polémique signé Benatia, la vérité éclate

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers mois, Benjamin Mendy a été associé à l’OM, le joueur de Lorient ayant fait le forcing pour convaincre Marseille de le recruter… en vain puisque le board marseillais n’a pas validé cette arrivée.

Malgré un recrutement important cet été, Roberto De Zerbi n’est pas très riche à certains postes. A gauche de la défense, le technicien italien est fan de Quentin Merlin, mais l’international espoirs français n’a pas de véritable doublure, si ce n’est Ulisses Garcia, ressorti du loft pour faire le nombre et qui s’est montré précieux à Lyon avec un but inattendu. Ces derniers mois, l’Olympique de Marseille a sondé le marché pour dénicher une doublure à Quentin Merlin au poste de latéral gauche, sans finalement trouver chaussure à son pied. Actuellement à Lorient, Benjamin Mendy aurait adoré faire son grand retour à Marseille et selon les informations de L’Equipe, Mehdi Benatia s’est sérieusement penché sur le cas de l’ancien joueur de Manchester City.

Le conseiller de Pablo Longoria aurait été plutôt favorable à sa venue, mais ce transfert n’a pas fait l’unanimité au sein du club, raison pour laquelle l’OM n’a pas accéléré sur Benjamin Mendy. La version du quotidien national est néanmoins démentie par le compte insider La Minute OM, qui a apporté des précisions importantes sur ce dossier en expliquant que c’est Gennaro Gattuso qui voulait le joueur en janvier dernier, et non Mehdi Benatia. « C’est Gattuso qui le voulait à l’OM pas Benatia. Ça aurait aussi pu se faire l’été dernier mais le club n’a pas voulu » a publié le compte insider, pour qui c’était donc Gennaro Gattuso qui était à l’origine de cet intérêt, et non pas le conseiller sportif de Pablo Longoria.

Non, Benatia ne voulait pas de Mendy à l'OM

La preuve, lorsque cette piste est revenue sur le tapis cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas donné suite, préférant faire l'impasse sur le recrutement d'un latéral gauche plutôt que de miser sur Benjamin Mendy. Il faut dire qu’après avoir fait venir Mason Greenwood en provenance de Manchester United avec le passif et les polémiques que l’on connait, la venue de Benjamin Mendy aurait peut-être été de trop et l’OM n’a pas voulu prendre ce risque. D’autant que dans le même temps, Ulisses Garcia n’a pas trouvé de point de chute et l’OM souhaitait absolument éviter d’empiler des joueurs au même poste afin de garder une masse salariale cohérente. Résultat des courses, Benjamin Mendy est toujours à Lorient, où il n’a toujours pas disputé le moindre match de Ligue 2 depuis le début de la saison.