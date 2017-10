OM : Un supporter en caleçon, Strasbourg ne baisse pas son pantalon

Dans : OM, RCSA, Ligue 1.

Dimanche dernier, lors du match entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille, un supporter de l'OM avait été pris en photo dans les tribunes de la Meinau alors qu'il n'avait plus qu'un simple caleçon et sa veste, la sécurité lui ayant demandé de retirer son pantalon de survêtement et son maillot de Marseille. Via les réseaux sociaux, l'affaire avait fait causer.

Mais du côté du Racing Club de Strasbourg, on tient à remettre certains éléments en avant. « Il n’y avait pas d’interdiction de porter le maillot de l’OM. Mais, avant la rencontre, il y a eu des échauffourées assez violentes entre les supporters marseillais et la police. En concertation avec la préfecture et la police, nous avons appelé à une plus grande vigilance. On a prévenu la sécurité pour qu’elle dise aux supporters concernés de saisir la possibilité de se changer car cela risquait d’être compliqué pour eux en dehors du parcage. Et il y a eu ce cas malheureux avec ce supporter, à qui personne n’a dit de venir en caleçon ! », a rappelé, dans L’Equipe, Romain Giraud, le secrétaire général du RC Strasbourg, histoire de faire comprendre que cette décision avait été prise dans l'intérêt des supporters marseillais présents en dehors du parcage, et qu'évidemment le club n'avait jamais exigé que ce fan se déshabille.