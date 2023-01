OM : Un renfort cet hiver, Longoria annule tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un second renfort cet hiver, après avoir recruté Ruslan Malinovskyi, l’OM pourrait finalement opter pour le statu quo.

L’Olympique de Marseille enchaîne les victoires et impressionne en ce début d’année 2023. Vendredi soir face à Rennes lors des 16es de finale de la Coupe de France, le club phocéen a enchaîné sa huitième victoire toutes compétitions confondues, une série incroyable pour Igor Tudor et son équipe. Lors de ce mercato hivernal, l’entraîneur croate de l’OM a été ravi d’accueillir Ruslan Malinovskyi, recruté pour seulement 10 millions d’euros en provenance de l’Atalanta Bergame et qui remplace numériquement Gerson, lequel est reparti à Flamengo. Depuis le début du mercato hivernal, on martèle en interne qu’un second joueur (milieu offensif ou attaquant) sera recruté afin de compenser la grave blessure au genou d’Amine Harit. Mais pour la première fois, la tendance s’inverse et selon L’Equipe, il n’est plus certain qu’un second joueur offensif débarque à Marseille cet hiver.

Malinovskyi seule recrue du mercato hivernal de l'OM ?

Dans son édition du jour, le quotidien sportif dévoile que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne sont plus certains de vouloir recruter un second joueur lors de ce mercato hivernal. Il faut dire que dans le secteur offensif, Igor Tudor a de quoi faire avec Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi, Dimitri Payet, Bamba Dieng, Cengiz Ünder mais également Mattéo Guendouzi, qu’il utilise toujours autant en soutien de l’avant-centre. « Les dirigeants marseillais s’interrogent sur l’opportunité de prendre un nouveau joueur à quelques jours seulement de la clôture du mercato, soucieux de ne pas perturber l’équilibre du vestiaire et la dynamique de l’équipe » écrit L’Equipe. Un dossier anime toutefois la fin du mercato de l’OM : Ivan Ilic. Comme indiqué par Fabrizio Romano dimanche soir, un accord est tout proche entre Marseille et le Hellas Vérone pour le transfert, avoisinant une somme de 15 millions d’euros, de l’international serbe de 21 ans. Milieu relayeur, voire défensif, il a de grandes chances de s’engager en faveur de l’OM, mais devrait terminer la saison en prêt en Italie avant de rejoindre la Canebière l’été prochain.