OM ‍: Un remplaçant italien à 27 millions, le bon plan de Longoria

Après la défaite à Nice dimanche (2-0), il n’est plus question pour l’OM de ne pas compenser le départ d’Elye Wahi. Les dirigeants marseillais multiplient donc les pistes en attaque et la dernière mène en Italie.

Santiago Gimenez, Mathys Tel, Marcus Rashord, Evan Ferguson, Alexander Sorloth… Les pistes ne manquent pas pour l’Olympique de Marseille en attaque, encore faut-il savoir quel est le dossier prioritaire de Pablo Longoria et de Medhi Benatia pour compenser le départ à Francfort d’Elye Wahi pour 26 millions d’euros. Comme à son habitude, le board marseillais multiplie les prises de contact et les intérêts pour brouiller les pistes. La preuve, un nouvel attaquant est cité dans le viseur de l’OM selon Gianluca Di Marzio.

A en croire le spécialiste du mercato, les dirigeants olympiens ont pris des renseignements au cours des dernières heures sur le profil de Giacomo Raspadori, quasiment jamais titulaire avec Naples depuis le début de la saison et auteur d’un seul but en 2024-2025. Barré par la concurrence colossale de Romelu Lukaku (9 buts et 6 passes décisives cette saison), l’international italien a peu de chances de voir son temps de jeu augmenter, raison pour laquelle l’OM est venu aux renseignements tout comme West Ham d’ailleurs.

L'OM se renseigne pour Raspadori

Roberto De Zerbi connait bien l’international italien, qu’il a entraîné à Sassuolo et son profil est apprécié en interne. Mais la piste a cependant peu de chances d’aboutir selon Di Marzio, qui explique que Naples ne veut pas se débarrasser de la doublure de Romelu Lukaku aussi tard dans le mercato. Et pour cause, Aurelio de Laurentiis et Antonio Conte craignent de ne pas pouvoir recruter son remplaçant dans les temps. Malgré son faible temps de jeu, Giacomo Raspadori est donc retenu par Naples. Cette piste a par conséquent peu de chances d’aboutir cet hiver. L’OM pourrait toutefois retenter sa chance l’été prochain, car le Napoli sera certainement plus ouvert à un transfert de celui qui a été acheté pour la coquette somme de 27 millions d’euros à Sassuolo il y a un an et demi.