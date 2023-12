L'OM arnaqué de 180ME, le vrai scandale de la Ligue 1

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est l'une des têtes de gondole de la Ligue 1 en France. Mais le club phocéen n'est pourtant pas très bien traité accuse un ancien président de l'OM, lequel dénonce un scandale.

Loin du débat sur la vente de l'OM, un autre souci risque d'agiter les supporters marseillais, c'est celui de la place désormais prise par l'Olympique de Marseille dans le football français. Frank McCourt étant bien loin de la Provence, et Pablo Longoria ne semblant pas réellement avoir un vrai poids dans les institutions, Marseille a probablement été privé d'un très gros pactole. C'est du moins ce qu'affirme Christophe Bouchet, président et actionnaire de l'OM entre 2002 et 2004, et dont la gestion du club a été louée sur le plan financier, même si sportivement cela a été gâché par sa gestion de l'OM après le départ de Didier Drogba. Mais personne ne peut accuser Christophe Bouchet d'avoir été un mauvais gestionnaire, et forcément quand il parle argent, on se doit de l'écouter.

L'OM privé d'une énorme part du gâteau

A l'occasion de la sortie de son livre Main basse sur l'argent du football français aux éditions Robert Laffont, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille a accordé une interview au vitriol à La Provence. L'occasion pour Christophe Bouchet de dire tout le mal qu'il pensait de l'opération réalisée par Vincent Labrune, président de la LFP, avec CVC, qui a acheté pour 1,5 milliard d’euros 13% du capital de la société commerciale, LFP Média, créée pour commercialiser les droits de la Ligue 1. Les clubs ont profité de cet afflux d'argent, mais à en croire l'ancien dirigeant marseillais, l'OM s'est fait rouler dans la farine et n'a jamais jugé utile de contester ce deal, approuvé par les clubs, dont Marseille.

Réunis ce jour en Assemblée Générale, l’ensemble des clubs professionnels et des acteurs du football ont validé à une très large majorité l’accord CVC et la répartition des fonds apportés par ces derniers.



« On fait un deal avec un fonds, on répartit l’argent et l’OM touche la même chose que Rennes et Nice. Je n’arrive pas à comprendre comment l’OM a accepté de se faire détrousser comme ça (...) Comment l’OM d'au­jourd'hui peut faire une croix sur 200 millions d’euros ? Je n'arrive pas à y croire. Je cherche encore l’explication. Dans ce deal avec CVC l’OM aurait dû toucher au moins trois fois ce que le club a réellement touché. Au lieu de 90, au moins 270 millions d’euros. Je vais prendre un exemple, ce­lui d’Amazon qui en sep­tembre, fait sa campagne de pub pour ses abonnements. Qu’est-ce-qu’ils disent ? Ils ne disent pas de s'abonner pour le championnat de France, ils disent « Si vous voulez voir OM-PSG, PSG-OM et OM-Lyon, abonnez-vous ». Cela démontre par A plus B de façon spectaculaire et incontestable que la valeur économique du championnat, c’est principalement l’OM avec le PSG », fulmine Christophe Bouchet, qui se demande encore comme Pablo Longoria et Frank McCourt ont accepté un tel accord. Il y a deux semaines, ce sujet est revenu sur la table à la LFP et les clubs ont validé encore ce deal.