OM ‍: Un prodige américain peut dynamiter le mercato ‍!

Par Mehdi Lunay

L'OM s'est positionné sur le milieu américain Giovanni Reyna, en manque de temps de jeu à Dortmund. Alors que le club phocéen tente de convaincre le joueur, il est déjà fixé sur la somme attendue par le club allemand.

Pablo Longoria sait dénicher les bons coups pour l'OM au mercato et surtout des noms bien connus des observateurs. Après Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou Renan Lodi, sa nouvelle cible se nomme Giovanni Reyna. Le jeune et talentueux milieu américain aurait été hors de portée il y a peu mais, cette saison, il n'est pas beaucoup utilisé par le Borussia Dortmund. Reyna s'en est plaint, demandant à partir au mercato. L'OM a sauté sur l'occasion tout comme le FC Séville. Pour l'heure, les Phocéens ne sont pas favoris puisque le joueur préfère les championnats anglais et espagnol.

Reyna, c'est entre 15 et 20 millions d'euros

C'est peut-être financièrement que l'OM pourra retourner la situation. Selon les informations de Sky Sports, le Borussia Dortmund a fixé un prix pour Giovanni Reyna. Le BVB réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour laisser filer son jeune américain de 21 ans. Un certain montant mais qui n'est plus si élevé pour la direction olympienne.

En effet, l'OM vient de finaliser la vente de Renan Lodi au club saoudien d'Al-Hilal. Le latéral brésilien part pour près de 25 millions d'euros. De quoi donner du pouvoir d'achat à l'OM, notamment par rapport à son rival sur le dossier, le FC Séville. Le club andalou souffre de graves problèmes de dettes depuis quelques mois et n'aura pas la possibilité de surenchérir sur Giovanni Reyna. De quoi forcer la main du milieu de Dortmund alors qu'en plus l'OM jouera la Ligue Europa en février contrairement aux Sévillans.