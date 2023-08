OM ‍: Un problème d’effectif, Marcelino tacle Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Marcelino doit rapidement tourner la page. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’inquiète de la qualité de son effectif.

Les avis sur Pablo Longoria ont totalement changé. Il y a encore quelques jours, le président de l’Olympique de Marseille était encensé pour son recrutement. Ce sont maintenant des critiques qui s’abattent sur le dirigeant, accusé d’avoir chamboulé l’effectif avant un rendez-vous aussi capital que le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, finalement perdu contre le Panathinaïkos.

Marcelino mécontent de son effectif

L’Espagnol n’est même pas épargné par son entraîneur Marcelino qui lui reproche un manque de profondeur dans l’effectif. « On essaye d'avoir une mentalité claire pour tout le monde, on essaye de donner de la confiance aux joueurs, a expliqué Marcelino face aux médias. La différence entre le match aller et le retour s'est vue sur le pressing haut. Aucune équipe n'est parfaite en 20 jours. Le temps sera notre juge. Si on avait gagné 4-0 mardi, tout serait parfait mais ce n'est pas le cas. »

« La défaite ne doit pas modifier le chemin entrepris, le match qui nous attend à Metz va être difficile, on va souffrir car c'est impossible de ne pas souffrir contre un promu qui joue chez lui. On a un effectif qui ne donne pas encore la possibilité d'avoir des joueurs du même niveau », a regretté le technicien, qui n’a pas prévu de grand turn-over à Saint-Symphorien vendredi à cause de la composition de son groupe.

« Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements demain car l'effectif ne nous permet pas un grand choix pour maintenir la même performance et efficacité. Les joueurs ont beaucoup souffert, certains étaient épuisés mais nous n'avons pas d'autre match avant samedi prochain donc nous aurons la possibilité de souffler. On va voir aujourd'hui mais a priori, il n'y aura pas beaucoup de changements », a prévenu Marcelino, pas tendre avec ses remplaçants.