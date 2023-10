OM ‍: Un président français déjà recruté pour remplacer Longoria ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a décidé de rester à son poste de président de l'Olympique de Marseille, mais sa mission pourrait s'achever en fin de saison. Un nom circule déjà dans les couloirs du Vélodrome pour remplacer l'Espagnol.

Après le coup de chaud provoqué par la réunion houleuse avec les Ultras début septembre, laquelle a engendré les départs de Marcelino, puis de Javier Ribalta, l’OM retrouve un peu de sérénité. Même si le club phocéen doit encore trouver un directeur sportif, le calme est de retour au plus haut sommet de la hiérarchie. Toutefois, cela pourrait n’être que de manière provisoire, car l’avenir de Pablo Longoria n’est pas d’une limpidité totale. Le président de l’Olympique de Marseille avait d’abord envisagé de claquer la porte du club de Frank McCourt avant de finalement revenir sur sa décision, non sans avoir porté plainte contre X suite à des menaces dont il aurait été la cible.

Mais plusieurs proches de l’OM affirment que Longoria a l’intention de finir cette saison, avant de renoncer à son poste, seulement trois ans après avoir succédé à Jacques-Henri Eyraud. La pression mise par les Ultras aurait été jugé beaucoup trop excessive pour espérer s'installer dans la durée, même si évidemment plane aussi la rumeur d'une vente de l'Olympique de Marseille. Et si cette décision se confirme, le quotidien La Provence révèle même que le nom de son successeur commence à circuler à La Commanderie.

De l'ASSE à l'OM, il est favori pour remplacer Longoria

Après avoir confié la direction de son équipe à Pablo Longoria, Frank McCourt aurait cette fois choisi Stéphane Tessier, ancien directeur général de l’ASSE, et embauché en mars 2022 par l’Olympique de Marseille comme directeur financier et administrateur, avant de devenir DG de l’OM avec en plus la responsabilité du pôle sportif depuis la réorganisation consécutive au départ de Javier Ribalta. Dans le quotidien marseillais, une source interne à l’OM confirme que l’ancien homme fort de l’AS Saint-Etienne est en bonne position pour devenir le boss si Pablo Longoria tire sa révérence à la fin du championnat 2023-2024. « Il est compétent, il sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies, et quand il y a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo Longoria en fin de saison », a révélé cet interlocuteur à Jean-Claude Leblois, journaliste de La Provence. Agé de 48 ans, Stéphane Tessier était bien connu des supporters stéphanois, il va désormais apprendre à vivre avec ceux de l'OM.