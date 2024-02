OM ‍: Longoria en énorme danger, McCourt le convoque

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique de Marseille a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso et de le remplacer par Jean-Louis Gasset, c'est désormais Pablo Longoria en personne qui serait en grand danger.

Et si, dans la foulée de l'entraîneur italien qu'il était allé chercher à l'automne dernier pour remplacer Marcelino l'actuel président de l'OM passait lui aussi à la trappe ? Si certains en rêvaient, Frank McCourt pourrait leur donner raison. Alors qu'avec Mehdi Benatia, Pablo Longoria finalise la venue de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire sur le banc marseillais, La Provence révèle que c'est cette fois l'Espagnol qui serait sur la sellette. Quelques heures après les propos prémonitoires de Daniel Riolo, qui affirme que Stéphane Tessier devrait succéder à Pablo Longoria en fin de saison, le quotidien régional explique qu'en interne les choses sont très compliqués pour le dirigeant phocéen de 37 ans. « Certaines sources indiquent que les prochaines heures pourraient aussi être décisives pour l'avenir de Longoria à l'OM, qui devra forcément répondre de ces nouveaux remous devant le clan McCourt, pas franchement fan des périodes d'instabilité. Et ce, d'autant que sa position en interne est largement fragilisée depuis la crise de septembre », écrit Alexandre Jacquin, qui visiblement n'est pas d'une confiance absolue pour l'avenir marseillais de Pablo Longoria.

Longoria sur le départ de l'OM ?

Longoria s'en va, Riolo révèle le futur président de l'OM https://t.co/WF9ElmvMMI — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2024

Arrivé à l'OM en juillet 2020, d'abord comme directeur général chargé du football afin de remplacer Andoni Zubizarreta, le natif d'Oviedo est devenu président du directoire de l'Olympique de Marseille en février 2021. Une décision prise par Frank McCourt, suite aux sérieux incidents provoqués par des supporters à la Commanderie. Ces derniers voulaient la tête de Jacques-Henri Eyraud et ils l'avaient eue. Enchaînant les bons mercatos, Pablo Longoria s'est rapidement mis le public du Vélodrome et les réseaux sociaux dans la poche. Mais depuis le départ d'Igor Tudor en fin de saison 2023, les choses se sont tendues pour Longoria, le mercato estival étant raté, et le départ d'urgence de Marcelino après une réunion houleuse avec les Ultras provoquant déjà des tourments autour de lui. Le départ de Gennaro Gattuso, et la grogne qui monte, placent cette fois le président de l'OM en première ligne.