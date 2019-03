Dans : OM, Ligue 1.

Avec Mario Balotelli, l’Olympique de Marseille s’est offert un gros renfort sportif, mais aussi sur le plan marketing.

La preuve avec le buzz lancé par l’attaquant olympien dimanche dernier, lorsqu’il a filmé la célébration de son but contre l’AS Saint-Etienne avec ses coéquipiers, avant de publier la vidéo sur son compte Instagram. Très vite, son idée a attiré l’attention de nombreux médias français et à l’étranger. Mais c’est surtout la toile qui s’est enflammée pour l’Italien. Entre son compte, celui du club phocéen et de l’équipementier Puma, sa vidéo a obtenu 9 millions de vues et entraîné 2,1 millions d’interactions !

Pour Quentin Bressier, directeur conseil à The Metrics Factory, « Balotelli a offert un plan média de 270 000€ à l’OM avec son selfie sur Instagram. La couverture médiatique des retombées est elle évaluée en millions d’euros. » En effet, la folie de « Super Mario » a eu un énorme impact, notamment sur la fréquentation du compte Instagram de l’OM qui a enregistré quatre fois plus de réactions sur ses autres contenus grâce à son buteur. A croire que Balotelli reste une star internationale.