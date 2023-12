OM ‍: Un mystérieux problème Gennaro Gattuso à Marseille ‍?

Dans : OM.

Victorieux de Clermont dimanche, l’OM recolle en haut du classement. Largués il y a trois semaines, les hommes de Gennaro Gattuso sont de retour aux affaires et ne comptent que quatre points de retard sur le podium.

Dimanche après-midi face à Clermont, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont enchainé une quatrième victoire de suite en Ligue 1. Comme à Lorient quelques jours plus tôt, les hommes de Gennaro Gattuso ont signé une première mi-temps de grande qualité avec une avance de deux buts et un wagon d’occasions. Après le repos en revanche, tout a été plus compliqué et les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se sont fait quelques frayeurs avec le but de la réduction du score inscrit par Clermont.

L'OM enchaine les deuxième mi-temps ratés

Comme à Lorient, la deuxième mi-temps n’a pas été bonne et c’est à se demander ce qu’il se passe dans les vestiaires à la mi-temps des matchs du côté de l’OM. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le journaliste Hugo Guillemet a soulevé ce problème. Et si finalement, les discours de Gennaro Gattuso n’étaient pas les bons à la mi-temps des matchs ? Il y a de quoi se poser des questions sur le management de l’entraîneur italien en cours de rencontre selon le journaliste au vu de l’attitude des joueurs de Marseille lors des deuxièmes périodes des matchs.

« Je suis enthousiasmé par la première mi-temps de l’OM contre Clermont, même si c’est face au dernier. Mais je ne sais pas ce que Gattuso dit aux joueurs à la mi-temps de chaque match car systématiquement après le repos, ils reculent et ils sont frileux. Ils sont rejoints au score, là c’était Clermont, tu dois faire entrer des joueurs pour garder un petit peu le ballon et tu fais entrer Ismaïla Sarr qui est catastrophique. Je serais enthousiasmé quand l’OM aura de la continuité dans un même match et pas seulement une continuité mathématique. Peut-être qu’ils sont émoussés et qu’ils n’arrivent pas à garder la même intensité et la même qualité sur tout un match. Même face à l’OL, ils ont gagné 3-0 avec une très grosse première mi-temps mais après la pause il n’y a plus grand-chose » a analysé le suiveur assidu de la Ligue 1, qui ne comprend pas comment l’OM peut afficher deux visages différents à ce point d’une mi-temps à l’autre. Un problème à vite régler si le club phocéen veut viser la qualification en Ligue des Champions au terme de la seconde partie de saison.