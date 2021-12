OM : Un mercato de fou à Marseille ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes et il risque d’être agité à l’OM, où plusieurs dossiers sont déjà sur la table.

Dans le sens des départs, il pourrait y avoir du mouvement avec notamment le possible départ de Steve Mandanda. En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, le capitaine historique doit s’entretenir avec son entraîneur Jorge Sampaoli. Il envisage clairement de partir, si le coach de l’OM ne lui promet pas davantage de temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Luis Henrique et Konrad de la Fuente pourraient eux être prêtés en cas de bonne opportunité en Europe. Dans le sens des arrivées en revanche, c’est le grand flou. Dans un édito publié ce lundi, Le Phocéen fait le point sur les postes à renforcer. Et difficile d’y voir clair car selon le média marseillais, plusieurs postes pourraient être renforcés.

Quelle priorité au mercato hivernal ?

En cas de départ de Steve Mandanda, le recrutement d’un gardien sera envisagé car derrière Pau Lopez, les jeunes Simon et Viani n’offrent pas toutes les garanties. Mais c’est en défense qu’il pourrait y avoir urgence car le média rappelle que l’Olympique de Marseille ne conservera pas Duje Caleta-Car dans son effectif en cas de proposition oscillant entre 15 et 20 millions d’euros. Des clubs de Premier League dont Newcastle suit l’international croate, dont l’éventuel départ laisserait un vide au poste d’axial gauche en défense. « Caleta-Car est sans doute le joueur le plus bankable si l'OM compte vendre dans ce secteur » affirme le média, pour qui un départ du vice-champion du monde 2018 n’est pas à exclure. Un autre départ pourrait entraîner une arrivée à un poste clé, cette fois au milieu de terrain et cela concerne Boubacar Kamara.

Boubacar Kamara et Duje Ćaleta-Car jouent peut-être ce soir contre Reims leur dernier match sous le maillot de l'Olympique de Marseille. #OMSDR pic.twitter.com/OwEmrJHWW6 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 22, 2021

En fin de contrat avec son club formateur en juin prochain, Boubacar Kamara ne sera pas non plus retenu en cas de proposition cet hiver. Il y a quelques jours, la presse anglaise croyait savoir qu’en cas d’offre avoisinant les 12 millions d’euros, l’Olympique de Marseille validera le départ de son joyau. Et pour cause, Pablo Longoria ne veut pas prendre le risque de le voir partir dans six mois. Si le départ de Kamara venait à se concrétiser au mois de janvier, il est clair que l’OM pourrait passer à l’offensive pour recruter un nouveau milieu défensif. « Dans cette optique, on peut imaginer que Pape Gueye prendrait sa place, mais ce dernier va participer à la CAN » indique le média, un argument de plus qui plaide en faveur d’un recrutement à ce poste. Gardien de but, défenseur central, milieu défensif voire attaquant en cas de départ de Konrad de la Fuente ou de Luis Henrique… Quelle est véritablement la priorité de l’OM au mercato ? La question se pose et elle devra rapidement être tranchée par l’état-major du club phocéen dans les semaines à venir…