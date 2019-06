OM : Un joueur du PSG en premier renfort au mercato ?

Dans : OM, Mercato, PSG.

L’entraineur est nommé, l’Olympique de Marseille peut se lancer dans le recrutement.

Le but est d’éviter d’attendre une nouvelle fois le mois d’août pour boucler son effectif, et ainsi mettre André Villas-Boas dans les meilleures dispositions pour la saison prochaine. Parmi les grandes priorités, se trouve la venue d’un arrière gauche pour seconder, et concurrencer, un Jordan Amavi branché sur courant alternatif. Deux pistes sont à l’étude selon La Provence.

Le premier candidat se nomme Pedro Rebocho, intéressant cette saison avec Guingamp. La descente du club breton rend forcément le latéral portugais plus abordable, puisque l’En Avant réclame 5 ME pour libérer son joueur sous contrat jusqu’en juin 2022. L’autre cible se nomme Stanley N’Soki. Le quotidien régional l’affirme, l’OM continue de tenter de séduire le natif de Poissy, qui se contente d’un temps de jeu réduit avec le PSG. S’il possède encore deux ans de contrat, N’Soki trouve forcément le temps long et a demandé à sa direction s’il comptait le conserver ou non cet été. En fonction de la réponse, Marseille pourrait bien passer à l’attaque pour l’international espoir qui sait que ses chances de s’imposer à Paris sont maigres si jamais Bernat et Kurzawa venaient à rester. Une aubaine possible pour l'OM...