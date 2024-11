OM ‍: Un joueur clé au placard, De Zerbi se plombe tout seul

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très affecté après la défaite contre l’AJ Auxerre (1-3) vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi cherche des solutions. L’une d’entre alles pourrait tout simplement venir de son banc où le milieu Valentin Rongier attend patiemment son tour.

Prêt à donner sa démission vendredi soir, Roberto De Zerbi accuse le coup. Le coach de l’Olympique de Marseille ne comprend pas le niveau inquiétant de son équipe encore battue au Vélodrome. Cette fois, c’est le promu auxerrois qui a mis en lumière les nombreuses failles marseillaises. Une prestation désespérante pour l’Italien en quête de solutions. Alors quels leviers le technicien peut-il activer pendant la trêve internationale ?

🗨️ @kevindiaz11: "Il y a un joueur dont on ne parle pas assez: Valentin Rongier. Je le titularise tous les jours. Il doit jouer en complément de Rabiot et Højbjerg, trois milieux qui vont permettre de consolider la défense en grande difficulté" pic.twitter.com/8DPFFSfp5H — After Foot RMC (@AfterRMC) November 8, 2024

Pour le consultant Kevin Diaz, la clé se trouve peut-être sur le banc, voire en dehors du groupe. « Mbemba, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément manquant de l'Olympique de Marseille, a estimé le chroniqueur de RMC. Mais je suis aussi certain qu'il ne fera pas pire que Balerdi. Bamo Meïté, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un gars qui est très travailleur, qui est très sérieux. Là il avait un petit problème physique mais je pense qu'il pourrait aider aussi. » Le spécialiste pense davantage à un milieu laissé sur le banc vendredi.

Un trio avec Rabiot et Hojbjerg ?

« Il y a un joueur dont on ne parle pas assez pour moi, c’est Valentin Rongier, a-t-il commenté. Aujourd’hui, tu as Luis Henrique qui a joué au milieu, et c'est pour ça que là je veux bien critiquer De Zerbi, pas de problème, quand c'est critiquable. Moi aujourd'hui je mets Valentin Rongier tous les jours dans cette équipe. Il doit jouer en complément de Hojbjerg et de Rabiot. Trois milieux qui vont permettre de consolider cette défense qui est en grande difficulté. Lui, c’est un gars qui a du caractère et qui peut être capitaine. J'espère qu'il s'en sortira. Là il est peu au placard quand même. » De retour cette saison après une longue absence, l’ancien Nantais a besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau.